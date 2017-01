28. decembrī Kārsavas vidusskolas sporta zālē notika Kārsavas novada Ziemassvētku kausa izcīņa telpu futbolā, informē pašvaldība.

Turnīrā piedalījās 11 komandas, tās tika sadalītas divas apakšgrupās. Izspēlējot apakšgrupas četras labākas komandas no apakšgrupām spēlēja play off (izslēgšanas) spēles. 1. vieta – Baigie čiekuri (Maksims Aleksejevs, Renārs Stefanovičs, Ritvars Pundurs), 2. vieta – Nostress (ciemiņu komanda no Ludzas-Blontiem), 3. vieta – Kukuruzniki, 4. vieta – Lāpova.

Turnīrā piedalījās arī SK Kuorsova meiteņu un jauniešu komandas, kuras parādīja labu un saturīgu spēli.