NVA aktuālās vakances Ludzas filiālē uz 29. decembri.

Ludzas novads

Apkures /krāšņu kurinātājs, otra vakance - autokrāvēja vadītājs, LION BALTIC SIA, darba vieta Ludzas nov., Briģu pag., Brigi, Mežāres, darba alga no 380 EUR, tālrunis informācijai: 28145707;

Pavārs, LEAN SIA, darba vieta Ludzas nov., Ludza, Skolas iela, 31, darba alga no 380 EUR, tālrunis informācijai: 26418568;

Pārtikas kvalitātes speciālists (darba alga no 750 EUR), otra vakance - mīklas gatavotājs (darba alga no 700 EUR), ARIOLS SIA, darba vieta - Ludza, Ludzas nov.,Rūpniecības iela 14a, CV sūtīt uz e-pastu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ar norādi "Pārtikas kvalitātes speciālists", tālrunis papildus informācijai: 29293587, 65707225;

Zootehniķis, Cirmas bekons SIA, darba vieta - Ludzas nov., Cirmas pag., darba alga 500 - 700 EUR, CV sūtīt uz e-pastu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tālrunis informācijai: 26677580;

Pārtikas un dzērienu tehnologs, Cirmas bekons SIA, darba vieta - Ludzas nov., Cirmas pag., darba alga 500 - 600 EUR, tālrunis informācijai: 26677580, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;