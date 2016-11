Šodien Ludzā viesojas raidījuma Bez Tabu grupa, lai izveidotu sižetu par īstu sirdi plosošu notikumu, par ko rakstīja Ludzas Zeme.

Rakstījām par situāciju, kad Ludzā dzīvojošā sieviete Emīlija Stepuļonoka, kurai pirms aptuveni gada miris vīrs, ieraudzījusi uz cigarešu paciņas viņa fotoattēlu. To viņai atnesa kaimiņi, kuri vīru atpazinuši.

Vīrs redzams tuvplānā brīdī, kad bija slimnīcā un gulēja ar klāt pievienoto sistēmu. Zem bildes paraksts, ka smēķēšana izraisa insultu un invaliditāti. Stepuļonokas vīrs nav miris no smēķēšanas, jo vispār nav smēķējis. Turklāt viņš nav miris vis no insulta, bet gan drīzāk no zāļu pārdozēšanas. Nav skaidrs, kurš un kad ir slepeni slimnīcā šo foto veicis. Sieviete no sirdssāpēm ir krasi zaudējusi svaru, nemitīgi raud, jo notikušo uzskata par vīra piemiņas zaimošanu. Viņa noteikti varētu saņemt par šādu gadījumu kompensāciju, jo vīra attēls ir izplatīts uz cigaretēm ne vien Ludzā un Latvijā, bet visā Eiropā.

Interesanti, ka tieši šodien brīdī, kad redakcijā jau ieradās Bez Tabu grupa, apollo.lv vietnē parādījās ziņa, ka tieši par šo attēlu radies jandāliņš Spānijā, kur kāds dzīvs esošs vīrietis uz paciņas arī sevi esot atpazinis un pat sācis tiesāties. Tad nu atliek vien minēt, vai tiešām šāds notikums Spānijā ir atgadījies vai arī kāds ir noorganizējis šo ziņu, lai tikai nemaksātu kompensāciju, bet gan paziņotu, ka ludzāniete fantazē un ka viņai arī kaut kas ir izlicies un rādījies. Pēdējais variants un versija ir ticama, jo pilnīgi skaidrs, ka par šādu gadījumu Ludzas atraitne varētu saņemt ļoti lielu kompensāciju, kuru neviens maksāt gan labprātīgi nevēlētos.