Vairākās Latvijas pilsētās regulāri notiek asins donoru dienas, tostarp, plānots, ka Valsts asinsdonoru centrs (VADC) Latgales filiāles izbraukums uz Kārsavas kultūras namu, Kārsavā, Kārsavas novadā, Vienības ielā 49c, norisināsies 16. novembrī no pulksten 9 līdz 12, informē Kārsavas novada pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste Anna Zīmele.

“Cilvēku saliedētība parasti ir novērojama krīzes situācijās, tomēr VADC aicina arī ziedot asinis ikdienā, jo viens cilvēks ir spējīgs glābt trīs cilvēku dzīvības. Lai gan vīriešiem asinis atļauts nodot līdz sešām reizēm gadā, bet sievietēm ieteikts to darīt ne vairāk kā četras reizes gada laikā, lielākoties cilvēki aicinājumam ziedot asinis atsaucas neregulāri. VADC Latgales filiāli Rēzeknē dienā vidēji apmeklē pieci cilvēki, ņemot vērā, ka tā ir pilsēta, tad aktivitāte ir samērā minimāla.

Reģionā ir vērojama tendence, ka donoru aktivitāte ir samazinājusies, jo ir jūtams, ka liela sabiedrības daļa ir izbraukusi gan uz lielākām pilsētām, gan ārpus valsts robežām. Ja mēs runājam par jauniešiem, tad lielākoties jaunieši, pabeidzot 12. klasi, turpina savas profesionālās gaitas Rīgā, kur asins donoru aktivitāte ir lielāka. Latgalē jauniešu paliek mazāk, tieši jaunieši ir mūsu potenciālie donori. Tāpēc ir svarīgi, lai jaunā paaudze izprot un jūt sevī aicinājumu kļūt par daļu no asins donoru kustības Latvijā, iesaistoties asinsdonoru kustībā, ir iespēja palīdzēt nelaimē nonākušajiem, kuriem ir nepieciešamas asinis.

Ja mēs izvērtējam statistikas datus par donoru skaitu tieši Kārsavā, tad 2014. gadā bija 2 VADC izbraukumi, un kopā asinis nodeva 41 donors. 2015. gadā arī bija 2 izbraukumi un 41 donors. 2016. gadā pagaidām ir bijis viens izbraukums un jau 36 donori, tāpēc ceram uz Kārsavas novada iedzīvotāju atsaucību arī turpmāk. Gribu uzsvērt, ka asinis var uzglabāt tikai 35 dienas, tādēļ tik ļoti nepieciešamās asins devas ik dienu ir uz riska robežas,” stāsta VADC Latgales filiāles virsmāsa Velta Andrijevska.

Gribētos uzsvērt, ka šoreiz Kārsavas novadā aktīvi asins donoru kustībā iesaistās arī Malnavas koledža, kas ir viena no Latgales lielākajām izglītības iestādēm, kurā mācās studenti ne tikai no Latgales, bet arī visas Latvijas.

Par donoru var kļūt ikviens, kurš sasniedzis 18 gadu vecumu un kura svars ir lielāks par 50 kilogramiem. Diemžēl par donoru nevar kļūt tie, kuri pārslimojuši hepatītu, kā arī, dodoties ziedot asinis, no rīta nedrīkst ieturēt sātīgas brokastis. Pirms asins nodošanas nedrīkst lietot alkoholu.

Valsts asinsdonoru centrs nodrošina katram donoram pusdienu naudu 4,27 eiro. Līdzi jāņem bankas vai pasta konta numurs, kā arī pase vai ID karte.

Jāpiebilst, ka asinsdonoru saimei var pievienoties vienmēr, apmeklējot VADC Latgales filiāli Rēzeknē, Rēzeknes slimnīcā, 18. novembra ielā 41, 4.stāvā, tālr.: 64 623 704.