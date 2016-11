Pedagogu algām beidzot sadalīti no deviņiem miljoniem eiro pāri palikušie 1,7 miljoni – tā būs vienreizēja mērķdotācija, ko izmaksās 118 pašvaldībām. Summas svārstās no pāris simtiem līdz vairāk nekā pusmiljonam eiro – Rīgai. Vairākums vietvaru un izglītības jomas pārstāvju to nodēvē par niecīgu ielāpu uz kopējo problēmu cauruma, bet Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) rīcību, svaidot minēto summu no vienas kastītes uz otru, – par nenopietnu, informē portāls nra.lv.

Šodien Ministru kabinetā beidzot nonācis IZM rīkojuma projekts, kurā, izmantojot īpašu formulu, tiek piedāvāts 1,7 miljonu eiro sadalījums - 118 pašvaldībām. Tā mērķis: mazināt disproporciju starp iepriekšējā un šā gada algām, liekot akcentu uz tām vietvarām, kurās ir internātskolas.

Ludzas novadā, kas ir viens no lielākajiem reformas zaudētājiem, Izglītības pārvaldes vadītāja Sarmīte Gutāne ir priecīga, ka kaut nedaudz tiks kompensācija par zaudēto. Vismaz uz svētkiem būs kāds gaišs saules stars arī lauku skolotājiem.