Ciblā norisinājās informatīvā diena, uz kuru tika aicināti Ludzas, Ciblas, Zilupes un Kārsavas novada jaunieši vecumā no 18 līdz 40 gadiem. Pasākuma norises laikā LLKC pārstāvji sniedza informāciju par organizētās aktivitātes norises gaitu un konkursa “Laukiem būt!” nosacījumiem, kā arī divi vietējie uzņēmēji dalījās savā pieredzē veiksmīgas uzņēmējdarbības vadīšanā, informē portāls laukutikls.lv.

Viens no uzņēmējiem bija IK “Dambis 4” īpašnieks Dagnis Tihovskis, kurš vietējiem iedzīvotājiem un ciemiņiem piedāvā dažāda veida aktivitātes Ludzā un Ciblas novadā, piemēram, velosipēdu nomu Ludzā, Ludzas pilsētas apskati no Mazā Ludzas ezera un Lielā Ludzas ezera uz peldošā plosta ar dzīvās mūzikas pavadījumu, peintbolu, ūdens motociklus, peldošo pirti Līdumnieku ezerā u. c. Dagnis pats ir piedalījies un naudas balvas ieguvis dažādos Ludzas novada pašvaldības organizētajos konkursos jaunajiem uzņēmējiem, tādējādi motivējot jauniešus nebaidīties piedalīties šāda veida mācībās un realizēt savas idejas.

Piemājas saimniecības “Ilvas” īpašniece Ilga Baziļeviča dalījās savā pieredzē, strādājot lauksaimniecības nozarē. Saimniecības īpašniece kopš 90-tajiem gadiem ir darbojusies un guvusi ieņēmumus gan kā maizes cepēja, gan saimniecības īpašniece, kas darbojas pienkopības, putnkopības, cūkkopības nozarēs. Ilga deva padomu jauniešiem iespēju robežās izmantot citu speciālistu sniegtos pakalpojumus, piemēram, pakalpojumus grāmatvedībā un ekonomikā, tādējādi piesaistot Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu savas saimnieciskās darbības attīstībai.

Sākot ar 25. oktobri, jaunieši labprāt izmantoja iespēju apmeklēt LLKC Ludzas nodaļas rīkotās piecu dienu. Pirmās trīs mācību dienas ar jauniešiem aktīvi darbojās pieaicinātā lektore Tatjana Juškāne (Projektu vadītāja, uzņēmējdarbības vadības un attīstības konsultante). Lektore ar jauniešiem strādāja pie ideju ģenerēšanas, tika runāts par biznesa plānu kā idejas attīstības pamatu.

AS “Attīstības finanšu institūcijas Altum” pārstāve Vita Pučka jauniešiem sniedza nepieciešamo informāciju, kas ir jāzina katram biznesa uzsācējam, sadarbojoties ar organizācijām, ar kuru palīdzību ir iespējams saņemt līdzfinansējumu savas idejas īstenošanai.

Savukārt LLKC Ludzas nodaļas vadītāja Karīna Koroļonoka pastāstīja sākotnēji svarīgāko informāciju, kas skar uzņēmējdarbību, nodokļu likumdošanu un grāmatvedību. Uzņēmējdarbības konsultante Beāte Narnicka jauniešiem sniedza informāciju par finanšu piesaistes iespējām uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai.

Uzkrājuši pamatzināšanas savas uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai, mācību noslēgumā jaunieši prezentēja savas biznesa idejas. Bija patiess prieks dzirdēt neparastas, bet dzīvotspējīgas idejas, kuras jaunieši jau daļēji ikdienā praktizē savām vajadzībām, piemēram, pārstrādājot upenes, piemājas dārzā audzējot netradicionālas ogu kultūras, plānojot dažādas aktivitātes aktīvām brīvdienām. Tāpēc, domājot par savas idejas realizēšanu uzņēmējdarbībā, jaunieši izteica vēlmi piedalīties konkursā “Laukiem būt!”.