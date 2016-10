Īpašums Adrese Platība Adrese Solis (EUR) Nodrošinājuma nauda (EUR) Reģistrācijas maksa (EUR) Izsole Pašvaldības nekustamais īpašums ‘’Muižkungi’’ kadastra numurs 68480040212 1,62 ha

Felicianova, Ciblas pag., Ciblas nov., LV-5709 800 800.00 20 30.11.2016 .

plkst. 10.30 Pašvaldības nekustamais īpašums ‘’Veckalniņi’’ nedzīvojamā ēka

kadastra numurs 68660040407001 Līdumnieki, Līdumnieku pagasts, Ciblas novads, LV-5719 70 70 20 30.11.2016 .

plkst. 11.00

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, nodrošinājuma nauda jāiemaksā Cibla novada pašvaldības, reģ. Nr. 90000041258, bankas kontā Nr. LV57PARX0012469710001, AS Citadeles banka, kods PARXLV22 ar atzīmi „Muižkungi izsoles nodrošinājuma summa”, vai „Veckalniņi izsoles nodrošinājuma summa” . Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā, informē pašvaldība.

Reģistrācijas maksa – EUR 20,00, kas jāieskaita Cibla novada pašvaldības, reģ. Nr. 90000041258, bankas kontā Nr. LV57PARX0012469710001, AS Citadeles banka, kods PARXLV22 ar atzīmi „Muižkungi izsoles dalības maksa”, vai „Veckalniņi izsoles dalības maksa”.

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek līdz: 29.11.2016 15.00

Izsole notiks Ciblas novada domes aktu zālē. Adrese: Domes nams, c. Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.