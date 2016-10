NVA aktuālās vakances Ludzas filiālē 27. oktobrī.

Ludzas novadā:

Tiek meklēti: pārtikas produktu ražošanas operators, izstrādājumu marķētājs, krāvējs (roku darba). SIA HR factor SIA, darba vieta Ķekavā, samaksa no 2,5 EUR, kontakti: tel.: 25722479 e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;

Tiek meklēti: Kokvedēja automobiļa vadītājs (samaksa no 700 eiro, tālrunis informācijai: 29423578), zāģēšanas operators (samaksa no 500 eiro, tālrunis informācijai: 29297235), apkures /krāšņu kurinātājs (samaksa no 400 eiro, tālrunis informācijai: 29297235). RDV carparts SIA, Ludzas nov., Isnaudas pag., Martiši;

Intervētājs, Pētījumu centrs SKDS SIA, Ludzas nov., Ludza, samaksa no 5 EUR, CV sūtīt ar norādi "Intervētājs/-a" uz e-pasta adresi: diana.donica@skds.l, tālrunis informācijai 67312876;

Farmaceita asistents, Ludzas medicīnas centrs SIA, Ludzas nov., Ludza, Raiņa iela, 43, samaksa no 470 EUR, CV ar norādi „Farmaceita asistents”, sūtīt personāldaļai uz e-pastu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tālr.: 65707110. Kontaktpersona: Juris Atstupens, tālruņa numurs 29294037;

Automobiļa vadītājs, DSD SIA, Ludzas nov., Ludza,darbs Grebņova Malnavas pagasts Kārsavas novads , samaksa no 370 EUR, CV sūtīt uz e-pastu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tālrunis papildus informācijai: 20219980;

Autoatslēdznieks, Auto SL SIA, Ludzas nov., Ludza, Latgales iela, 55, samaksa no 370 EUR, tālrunis informācijai: 29428462;

Lopkopis, CERĪBA ZEM, Ludzas nov., Briģu pag., samaksa no 370 EUR, tālrunis informācijai: 28796033;

Intervētājs, GfK Custom Research Baltic SIA, Ludzas nov., Ludza, samaksa 4 - 8 EUR, CV un motivācijas vēstuli ar norādi "Intervētājs/-a" uz e-pasta adresi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , telefons 26954626;