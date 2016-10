Pirms pusgada Viļakas novadā pēc vērienīgas rekonstrukcijas tika atklāts Vientuļu robežkontroles punkts. To izveidojot un aprīkojot pilnībā no jauna, modernizēšanā ieguldīti vairāk nekā 17 miljoni eiro. Šobrīd Vientuļi infrastruktūras un tehniskā aprīkojuma ziņā ir modernākais robežkontroles punkts Latvijā, tomēr intensitātes ziņā viens no vismazāk noslogotajiem, informē sabiedrisko mediju portāls lsm.lv.

Automašīnu rindu robežkontroles punktā nav, un robežšķērsotāju intensitāte kopumā minimāla. Šobrīd modernākajā robežšķērsošanas punktā ar piecām braukšanas joslām katrā virzienā nepilnas stundas laikā sastapt var vien divus robežšķērsotājus, kas no Krievijas iebrauc Latvijā.

Šobrīd Vientuļu robežkontroles punktu vidēji dienā šķērso 100 vieglās automašīnas, lai gan pēc modernizācijas bija paredzēts, ka vieglā transporta plūsmai šeit jāpalielinās līdz 300 automašīnām. Šobrīd gluži pretēji - plūsma sarūk.

Vientuļu punkts pēc vērienīgās modernizācijas pielāgots, lai to varētu šķērsot kravas transportlīdzekļi. Ir izveidota pat atsevišķa vieta Pārtikas un veterinārā dienesta speciālistiem, kas arī veiks kravas plūsmu kontroli. Pavisam nesen punktā pabeigta kravu kontroles rentgena iekārtas izbūve.

“Tas būs jaunais skeneris; kad būs kravas mašīnas, tad te platformas svariem,” Vientuļu muitas kontroles punkta muitas virsuzraugs Andris Aizpurietis rāda infrastruktūru un tehnisko aprīkojumu tieši kravas automašīnu pārbaudēm. Tomēr smagā tehnika doties cauri Vientuļu punktam šobrīd nemaz nevar, to neatļauj Krievijas ceļu infrastruktūra:

“Viss atkarīgs no Krievijas puses, Krievijas pusē ir upe, pāri kurai ir tilts, kura nestspēja ir tikai deviņas tonnas. Līdz ar to kravas mašīnu Krievijas puse nevar ņemt.''

Aizpurietim nav informācijas, kad Krievijas puse sataisīs tiltu un tur vispār darbs ir sākts.

Turklāt, kā stāsta autovadītāji, iebraucot Krievijā caur Vientuļu punktu, autoceļu stāvoklis nav piemērots smagajam transportam. Tas nozīmē, ka Krievijas pusē ir jāveic virkne darbu, lai Vientuļos ieguldītie 17 miljoni eiro nebūtu iztērēti nelietderīgi. Krievijas puse šobrīd nekādus darbus, lai sakārtotu ceļa infrastruktūru, nav uzsākusi.

Tomēr šobrīd ne Satiksmes, ne Ārlietu ministrijā, ne ''Valsts nekustamajos īpašumos'', kas ir Vientuļu robežkontroles punkta projekta īstenotāji, nevar neko pateikt par iespējamo termiņu, kad Krievijas pusē varētu tikt sakārtota ceļu infrastruktūra un līdz ar to arī īstenota “’Vientuļu”punkta rekonstrukcijas ideja – nodrošināt kravas automašīnas plūsmu un kontroli.