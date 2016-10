Lai veicinātu Zaļā publiskā iepirkuma (ZPI) izmantošanu valsts un pašvaldību institūciju rīkotajos konkursos, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) organizē semināru ciklu reģionos. Katrā no semināriem varēs iegūt praktiskus ieteikumus iepirkumu dokumentācijas sagatavošanā un atbilstošu ZPI kritēriju izstrādē, informē Ludzas novada sabiedrisko attiecību speciāliste Ērika Bondarenko.

Apmeklētāji varēs iepazīties ar jaunumiem tiesību aktu un metodisko materiālu izstrādē, iegūt pieredzi zaļā iepirkuma piemērošanā un kopīgi ar ekspertiem izstrādāt iepirkumu dokumentāciju.

2. novembrī Ludzā, Ludzas Tautas namā, Stacijas ielā 41 (praktisko darbu tēmas – tīrīšanas līdzekļi, pārtika un ēdināšanas pakalpojumi);

Semināros aicināti piedalīties pašvaldību un to institūciju iepirkumu speciālisti, uzņēmumu un dažādu organizāciju pārstāvji, kā arī uzņēmēji, kuri saredz iespēju attīstīt piedāvājumu ZPI jomā.

Dalība semināros ir bez maksas.

Tā kā vietu skaits pasākumos ir ierobežots, VARAM aicina semināram reģistrēties šeit. Reģistrācija noslēdzas trīs darba dienas pirms konkrētā semināra.

Sīkāka informācija par semināriem šeit.

Lai iegūtu papildus informāciju, rakstiet savu jautājumu uz e-pasta adresi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .