2016.gada 26.oktobrī Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs (LUC) sadarbībā ar Ludzas novada pašvaldību organizē semināru esošajiem un topošajiem uzņēmējiem. Semināra norise plānota no plkst.14:00 līdz plkst.16:30 Ludzas novada pašvaldības lielajā konferenču zālē Raiņa ielā 16, Ludzā.

Semināra dienaskārtība:

14:00 – 14:30 Latgales SEZ piedāvātās iespējas investoriem – Vladislavs Stankevičs, LUC vadītājs; Andris Kucins, LUC komercdarbības konsultants; 14:30 – 15:00 Rēzeknes biznesa inkubatora piedāvātās iespējas jaunajiem uzņēmējiem – Skaidrīte Baltace, LIAA Rēzeknes biznesa inkubatora vadītāja; 15:00 – 15:30 Nodokļu likumdošanas aktualitātes – Irina Markova, VID Nodokļu pārvaldes Konsultāciju koordinācijas un uzraudzības daļas galvenā nodokļu inspektore; 15:30 – 15:50 Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) aktualitātes un piedāvātie pakalpojumi darba devējiem – Edgars Tereško, NVA Ludzas filiāles vadītājs; 15:50 – 16:30 Diskusijas un kafijas pauze

Savu dalību seminārā lūdzu pieteikt, rakstot uz e-pasta adresi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. vai piezvanot uz tālruņa numuru 29277541.

Seminārs ir bezmaksas!