NVA aktuālās vakances Ludzas filiālē 19. oktobrī.

Ludzas novadā:

Komplektētājs, HR factor SIA, darbs Ķekavā, samaksa No 2.4 EUR, Kontakti: Oksana - 25722479, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;

Kokvedēja automobiļa vadītājs, RDV carparts SIA, Ludzas nov., Isnaudas pag., Martiši samaksa No 700 EUR, Tālrunis informācijai: 29423578;

Zāģēšanas Operators, RDV carparts SIA, Ludzas nov., Isnaudas pag., Martiši, samaksa No 500 EUR, Tālrunis informācijai: 29297235;

Apkures /krāšņu kurinātājs, RDV carparts, SIA, Ludzas nov., Isnaudas pag., Martiši, samaksa No 400 EUR, Tālrunis informācijai: 29297235;

Intervētājs, Pētījumu centrs SKDS, SIA, Ludzas nov., Ludza, samaksa No 5 EUR, Tālrunis informācijai 67312876 vai sūtīt CV uz e-pasta adresi: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;

Farmaceita asistents, Ludzas medicīnas centrs SIA, Ludzas nov., Ludza, Raiņa iela, 43, samaksa No 470 EUR, Kontaktpersona: Juris Atstupens, tālruņa numurs 29294037 vai CV (Curriculum Vitae) ar norādi „Farmaceita asistents”, lūdzam sūtīt personāldaļai uz e-pastu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;

Mazumtirdzniecības Veikala Pārdevējs, SĀTYS SIA, Ludzas nov., Ludza, Raiņa iela, 40A, samaksa No 370 EUR, CV sūtīt uz e-pastu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. līdz 24. oktobrim. Ar pretendentiem, kas būs tikuši atlases 2. kārtā sazināsimies personīgi. Tālrunis papildus informācijai: 25151505;

Automobiļa vadītājs, DSD SIA Ludzas nov., Ludza, darbs Grebņova Malnavas pagasts Kārsavas novads, samaksa No 370 EUR, CV sūtīt uz e-pastu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. un tālrunis papildus informācijai: 20219980;

Autoatslēdznieks, Auto SL SIA, Ludzas nov., Ludza, Latgales iela, 55, samaksa No 370 EUR, Tālrunis informācijai: 29428462;

Mehāniķis (inženieris), Lielaitas SIA, Ludzas nov., Cirmas pag., samaksa No 400 EUR, Tālrunis informācijai: 20222307;

Lopkopis, CERĪBA ZEM, Ludzas nov., Briģu pag., samaksa No 370 EUR, Tālrunis informācijai: 28796033;

Kokapstrādes Tehnologs, Alfa Spektrs SIA, Ludzas nov., Briģu pag., Brigi, No 818 EUR, CV sūtīt uz e-pastu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;

Intervētājs, GfK Custom Research Baltic SIA, Ludzas nov., Ludza, samaksa 4 - 8 EUR, Gaidīsim Jūsu CV un motivācijas vēstuli ar norādi "Intervētājs/-a" uz e-pasta adresi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , telefons 26954626. Sazināsimies ar kandidātiem, kurus aicināsim uz otro intervijas kārtu;