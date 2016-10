Ņemot vērā, ka oktobris ir aļņu un staltbriežu buļļu riesta laiks, pēdējās dienās pieaug tieši to ceļu satiksmes negadījumu skaits, kuros notikusi sadursme starp transportlīdzekli un kādu no lielajiem meža dzīvniekiem. Nedēļās laikā Latgales reģionā reģistrēti jau 20 šādi ceļu satiksmes negadījumi, informē VP Latgales reģiona vecākais speciālists Ksenija Belova.

Lai izvairītos no sadursmes ar kādu no šiem dzīvniekiem, Valsts policija aicina satiksmes dalībniekus būt uzmanīgiem un piesardzīgiem, izvēloties piemērotu braukšanas ātrumu, it īpaši diennakts tumšajā laikā.

Autovadītājiem būtu jāņem vērā - ja ticis notriekts dzīvnieks, neatkarīgi no tā vai tas ir savvaļas dzīvnieks vai mājdzīvnieks, par notikušo noteikti ir jāziņo policijai.

Pēc dzīvnieka notriekšanas autovadītājs nekādā gadījumā nedrīkst atstāt notikuma vietu, jo šāda situācija uzskatāma par ceļu satiksmes negadījumu. Ceļu satiksmes negadījums likumā definēts kā ceļu satiksmē noticis nelaimes gadījums, kurā iesaistīts vismaz viens transportlīdzeklis, tā rezultātā cietis vai gājis bojā cilvēks, ja nodarīti zaudējumi fiziskās vai juridiskās personas mantai vai videi, vai noticis negadījums, kurā iesaistīts transportlīdzeklis, piemēram, tas notriecis dzīvnieku. Tāpat likums arī nosaka, ka pēc sadursmes ar dzīvnieku – to nedrīkst aizvest no negadījuma vietas.

Gadījumā, ja notriekts vai uz ceļa pamanīts jau sabraukts dzīvnieks, par to jāziņo policijai, zvanot pa tālruni 110.

Likumsargi aicina autovadītājus būt uzmanīgiem un ievērot ceļa zīmes, kas attiecīgajos ceļa posmos norāda par iespējamu meža dzīvnieku klātbūtni.

Jāuzmanās un jābūt ļoti vērīgiem, uz brauktuves vai netālu no ceļa pamanot dzīvnieku. Tā kā dzīvnieku rīcība nav paredzama, šādās situācijās ieteicams samazināt braukšanas ātrumu.