Ludzas Zeme bija rakstījusi par kādu ludzānieti, viltus brīnumdarītāju, kurš izslavēts kādā centrālā izdevumā kā pareģis, ekstrasenss, vīziju redzētājs un burvis. Redakcija saņēmusi par šo cilvēku dažādas atsauksmes, piemēram, viņam diezgan tuvi cilvēki apgalvo, ka tic tam, ka viņš redz vīzijas, jo, izrādās, viņš esot garīgi slims un pat to apstiprinot dokumenti. Ir cilvēki, kuri saka, ka nupat redzējuši tā saucamo vietējo dziedinātāju ejot pa ielu un runājot pašam ar sevi.

Internetvidē ludzaszeme.lv diskusijās izskan vien pārliecība, ka nekādu spēju viņam nav. Toties pats raksta galvenais varonis pēdējās dienās izskatās visai brašs un uzplaucis. Staigā lepni apkārt, bez iemesla dāvina nepazīstamām dāmām rozes, uzcienā tās kafejnīcā un ielej arī pats sev tā pavairāk sīvā.

Turklāt viņš publiskās vietās, piemēram, veikalā lielās par savām spējām, īpaši par to, cik veiksmīgi ārstējot parkinsona slimību. Vīrietis dod arī sievietēm bezmaksas stilista padomus, piemēram, ieraudzījis kādu no mūsu žurnālistēm, rekomendējis viņai pārkrāsot matus, jo tā būšot smukāk. Ludzānieši, kas arī iepriekš pazīstami ar šo cilvēku, apgalvo, ka rozes viņš dāļā ik pa laikam un ne jau 8. martā. Tas nav nekas slikts, ja no sirds, lai gan drīzāk tas saistīts ar slimības saasinājumiem.

Interesanti, ka Ludzas Zeme, kur bija publikācija par šo cilvēku, izķerta daudzās vietās ļoti ātri un līdz beidzamajam numuram, jo šī persona izraisījusi milzīgu interesi. Dīvaini, ka dažs nemaz neapšauba, ka viņš ir mags ar lielām spējām. Izrādās, tik tiešām – arī antireklāma ir reklāma. Un, ja 99 procenti saprot, ka no tāda labāk turēties pa gabalu, tad 1 procents secina, ka šis gan ir īstais enerģētiskais stiprinieks, kurš man palīdzēs...

Beidzamās ziņa. Šodien kāds aculiecinieks Ludzas Zemei pastāstīja, ka pie šī, tā saucamā dziednieka patstāvīgi veidojas rindas. Vienmēr var redzēt vismaz dažas dārgas mašīnas, kuru saimnieki gaida, kad tie tiks pieņemti. "Laikam vismaz 100 eiro dienā pelna," tā par izteicās aculiecinieks.