Par vienu nakti no at­skurbtuves klientiem tiek piestādīts rēķins 55,48 eiro apmērā. Interesanti, ka, ja dzērāju atved no Kārsavas, Ciblas vai Zilupes novadiem, tad par atskurbtuves pakal­po­jumiem maksā klientu pašvaldības, bet visiem pārējiem ir jāmaksā no savas kabatas. Protams, bieži vien maksa par atskurbināšanu netiek iekasēta.

Par atskurbtuves apkalpota­jiem klientiem Ludzas Zemei pastāstīja Ludzas atskurbtuves koordinatore Ilona Bondarenko. Izrādās, atskurbtuvei jau ir izveidojies patstāvīgo klientu pulciņš, kuri apmeklē šo iestādi vismaz reizi nedēļā, protams, no šiem subjektiem nauda nekad netiks piedzīta.

Beidzamie lielie pilsētas svētki Bīzī svātki tika pavadīti mierīgi, piedzērušo skaita pieaugums netika novērots. Tas, protams, priecē, jo pasākumā šmakovciņa tika dalīta par velti. Iespējams, ka neviens nepiedzē­rās, jo svētki notika dienas laikā.

Augustā tika atskurbinātas 39 personas, no kurām 2 diem­žēl bija sievietes. 23 cilvēki bija no Ludzas novada, 5 – no Ciblas novada, 3 – no Kārsavas novada, 6 — no Rēzeknes no­vada un 2 bija Rīgas iedzīvotāji. Izskatās, ka rīdzinieki regulāri brauc uz šejieni izklaidēties. Salīdzinoši — pērn augusta mēnesī tika apkalpotas 56 personas. Tātad statistika uzlabojas, lai gan, iespējams, tai par labu ir vēsais laiks.

Savukārt septembrī atskurbi­nātas 52 personas, no kurām jau 3 bija daiļā dzimuma pārstāves. 30 – no Ludzas novada, 12 – no Ciblas novada, 3 – no Kārsavas novada, 2 – no Zilupes novada, 4 — Rēzeknes novada iedzīvotāji un viens jelgavnieks. Salīdzināšanai — pērn septem­brī tika apkalpotas 36 personas. Tātad dinamika ir pasliktinā­jusies.

Lai arī mums, latgaliešiem, nepatīk, ka mūs uzskata par dzērājiem, tomēr diemžēl arī kriminālhronikā nemitīgi parādās cipari par lielajām promilēm, ar kādām tiek aizturēti cilvēki. Nesen kāds bija aizturēts ar 6,5 promilēm. Reti veiksmīgs cilvēks, jo bieži vien jau pie 4,5 promilēm cilvēks var būt miris. Esam gan mēs izturīgi!