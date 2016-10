Līdz ar rudens atnākšanu Isnaudas tautas nama pašdarbības kolektīvi atsāk sezonu, lai, pilnveidojot sevi, padarītu dienas gaitas gaišākas un piepildītākas, informē Isnaudas tautas nama vadītāja Biruta Jermaka.

Arī jaunā sezona solās būt radošiem izaicinājumiem spraiga un interesanta. Ja arī Jums ir vēlme pavadīt brīvo laiku dziedot, dejojot, vai spēlējot teātri, tad šis ir īstais laiks, lai pievienotos kādam no pašdarbības kolektīviem:

Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Isnauda” – nodarbības pirmdien un ceturtdien no plkst. 19.00 – plkst.21.00 – vadītājs Jānis Sviklāns.

Deju kolektīvs “Pērle” – pirmdien un ceturtdien no plkst. 21.00 – plkst. 22.30 – vadītājs Jānis Sviklāns.

Folkloras kopa “Isnauda” –otrdien plkst.19.00 un svētdien plkst. 12.30 – vadītāja Ināra Mikijanska-Jakupāne.

Jauktais vokālais ansamblis “Nemiers” –otrdien plkst.20.30 un svētdien plkst.14.00 – vadītāja Ināra Mikijanska-Jakupāne.

Amatierteātris “Isnauda” – trešdien 19.00 un piektdien plkst.18.00 – vadītāja Eleonora Obrumāne.

Bērnu amatierteātris “Kaktuss” –sestdien plkst.14.00 – vadītāja Eleonora Obrumāne.

Bērnu deju kolektīvs – tikai svētdien plkst.15.00 – vadītāja Inese Mikaskina.

Bērnu deju kolektīvs ir jauns kolektīvs. Aicinu uz pirmo mēģinājumu svētdien 6. novembrī plkst 15.00 no 7 līdz 10 gadiem vecus bērnus.

Jautājumu gadījumā sazināties ar tautas nama vadītāju Birutu Jermaku rakstot uz e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , vai zvanot pa tālr. 26825115 vai arī apmeklējot nodarbības klātienē.