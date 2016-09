Ar mērķi apzināt un godināt Ludzas novada uzņēmējus, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību novadā, veicināt Ludzas novada uzņēmēju atpazīstamību, plašsaziņas līdzekļos popularizējot labas uzņēmējdarbības prakses piemērus Ludzas novadā, Ludzas novada pašvaldība izsludina konkursu “Ludzas novada uzņēmēju gada balva 2016”.

Konkursa norise – no š. g. 1. oktobra līdz š. g. 1. decembrim.

Tiesības izvirzīt pretendentus "Ludzas novada uzņēmēju gada balva 2016" ir jebkuram iedzīvotājam, organizācijai, uzņēmuma kolektīvam, komersantam, biedrībai un iestādei. Kandidatūras izvirzāmas, iesniedzot aizpildītas pieteikuma anketas konkursam līdz 2016. gada 1. decembrim. Anketas iesniedzamas Ludzas novada pašvaldībā, Raiņa iela 16, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 personīgi, pa pastu vai nosūtot tās elektroniski uz e-pasta adresi.

Konkursa nolikums un aptaujas anketas atrodami šeit, kā arī pieejamas Ludzas novada pašvaldībā un novada pagastu pārvaldēs.

Iedzīvotāju anketēšanas rezultātu apkopošanu un nominācijām izvirzīto pretendentu atbilstību Nolikumā noteiktajiem kritērijiem veic Ludzas novada domes izveidota konkursa komisija. Tā no uzņēmumiem (uzņēmējiem), kuri izvirzīti iedzīvotāju aptaujas anketās, katrā nominācijā izvirza trīs galvenos pretendentus uz balvu un pirms balsojuma iespēju robežās apmeklē izvirzītos uzņēmumus. Konkursa komisija balsojot izvēlas uzvarētājus nominācijās.

Pretendenti dalībai konkursā:

Uzņēmumi (uzņēmēji), kuru saimnieciskā darbība noris Ludzas novada teritorijā neatkarīgi no juridiskā statusa un darbības nozares.

Individuālā darba veicēji, kuri reģistrējuši un veic saimniecisko darbību Ludzas novadā.

Uzņēmumi un to struktūrvienības, kas Ludzas novada teritorijā veic saimniecisko darbību, bet reģistrētas citur.

Konkursā noteiktas 13 nominācijas.

Konkursa nominanti un uzvarētāji tiks godināti svinīgā pasākumā Ludzas Tautas namā.