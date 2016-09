Sestdien, 8. oktobrī, Līdumnieku pagasta Kurjanovas ezerā notiks sacensības „Osoka 2016”, uz kurām aicināti makšķernieki no Ciblas un kaimiņu novadiem, informē CJC „Impulss” vadītājs Aldis Tihovskis.

Makšķernieki tiek aicināti pulcēties uz reģistrāciju sacensībām Kurjanovas ezera austrumu pusē (Daiņa Romancāna zemes īpašums) no plkst. 8:00 līdz 8:30. Sacensību sākums – 9:00.

Sacensības notis individuālā konkurencē, dalībnieku skaits nav ierobežots, nav arī dalībnieku dalījums grupās pēc dzimuma un vecuma.

Dalības maksa – 5 eiro.

Makšķerēšanas laiks – 4 stundas.

Sacensības notiek pēc Latvijas Republikā noteiktajiem makšķerēšanas noteikumiem. Dalībnieki drīkst makšķerēt ar vienu spiningu. Sacensību dalībniekam jābūt līdzi makšķernieka kartei.

Sacensību beigās sportisti zivis ievieto plastikāta maisiņā un nodod tiesnešiem nomērīšanai un svēršanai. Pieļaujamie zivju izmēri: līdaka – sākot ar 50 centimetriem; zandarts – sākot ar 45 cm.

Par uzvarētāju individuālajā vērtējumā kļūst dalībnieks, kuram ir vislielākais noķerto zivju svars. Vienāda svara gadījumā uzvarētājs ir tas, kurš noķēris vislielāko zivi.

Sacensības tiesās Ivars Leščinskis, Aldis Tihovskis un Vairis Sprūžs.

Pirmo trīs vietu ieguvēji individuālajā vērtējumā tiek apbalvoti ar balvām, diplomiem, kausiem un medaļām.

Par sacensību rezultātu viltošanu, nepatiesu ziņu sniegšanu sacensību dalībnieks var tikt diskvalificēts. Sacensību dalībnieks, atrodoties pie ūdens un laivā, tikai pats ir atbildīgs par risku un drošības noteikumu ievērošanu.

Pieteikšanās un dalībnieku reģistrācija pa tālruni 26162066 vai e-pasts This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .