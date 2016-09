Latvijas Ārstu biedrība sadarbībā ar Zemkopības un Veselības ministriju piektdien, 16. septembrī pasniedza apbalvojumu „Veselīgs Latvijas uzturs”. Augsto apbalvojumu šogad saņēma vien trīs bioloģiskās saimniecības Latvijā – “Lapegles” no Rēzeknes novada Lendžu pagasta, „Atkalas” no Ludzas novada Isnaudas pagasta un „Bagātības” no Krāslavas novada Indras pagasta.

Viesojoties pie saimniecību īpašniekiem, apbalvojumus pasniedza zemkopības ministrs Jānis Dūklavs, Latvijas Ārstu biedrības prezidents Pēteris Apinis un Veselības ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Trupovnieks. Ārstu biedrības apbalvojums “Veselīgs Latvijas uzturs” ir pateicība Latvijas lauksaimniekiem, zivsaimniekiem un pārtikas ražotājiem par sasniegumiem veselīgu uzturproduktu ražošanā, veselīga uztura lietošanas un veselīga dzīvesveida veicināšanā, par izciliem Latvijā ražotiem uzturlīdzekļiem, ko ārsti iesaka ikdienas vai speciālajā diētiskajā uzturā.

Fotoattēlā: Veselības ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Trupovnieks pasniedz Veselības ministrijas Pateicības rakstu zemnieku saimniecībai "Atkalas" par nozīmīgu ieguldījumu un radošu pieeju bioloģiskās lauksaimniecības attīstībā un veicināšanā Latvijā.