Kārsavas novada pašvaldība aicina jauniešus vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēti NVA kā bezdarbnieki, pieteikties dalībai projektā „Proti un dari”.

Projekta mērķis ir motivēt un aktivizēt jauniešus, kā arī veicināt viņu iesaisti izglītībā, t.sk. aroda apguvē, iniciatīvas «Jauniešu garantija» pasākumos, ko īsteno NVA un Valsts izglītības attīstības aģentūra, un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Sadarbībā ar katru jaunieti, apzinot viņa prasmes, intereses un iegūto izglītību, kā arī nosakot attīstības virzienus, tiks izstrādāta individuāla pasākumu programma personības attīstībai un iesaistei sabiedrībā un darba dzīvē.

Individuālais darbs ar jaunieti par projekta līdzekļiem tiks nodrošināts deviņu mēnešu ilgā laika periodā, tas ietvers:

regulāru individuālu mentora atbalstu (vismaz 20 stundu mēnesī),

neformālās un ikdienas mācīšanās aktivitātes,

speciālistu konsultācijas,

dalību pasākumos (nometnēs, semināros, sporta aktivitātēs, kultūras pasākumos),

brīvprātīgā darba aktivitātes, iesaisti nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos,

ekskursijas uz uzņēmumiem vai īslaicīgu praksi uzņēmumā (aktivitātes profesijas specifikas iepazīšanai, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara)

iesaisti vietējās sabiedriskajās aktivitātēs u. c.

Projekta īstenošanas laiks – līdz 2018. gada decembrim.

Interesanti, ka projekta kopējais finansējums visā Valstī ir 9 000 000 eiro!

Lai pieteiktos projektam vai iegūtu papildus informāciju rakstot uz e-pastu: projekta "Proti un dari" vadītājam Juris Vorkalis t. 28343926, mentoriem- Anna Zīmele t.29207196, vai Solvita Dzērkale t. 28741073.

Vairāk par projektu „PROTI un DARI” var atrast šeit.