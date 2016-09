Latvijas lielākā uzņēmēju biedrība Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) sadarbībā ar Latgales Plānošanas reģionu aicina pašvaldības un uzņēmējus pieteikties dalībai “Uzņēmēju dienas Latgalē 2016”, kas notiks 23. un 24. septembrī Latgales vēstniecībā “GORS”, Rēzeknē, Pils ielā 4.

Uzņemēju dienas sāksies plkst 11.30 ar izstādes atklāšanu. Tālāk no plkst. 12.30 līdz 16.30 notiks biznesa formus, kura laikā semināru zālē trešajā stāvā apspriedīs arī Latgales ekonomisko zonu, diskusijā piedalīsies Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrs Kaspars Gerhards.

Pagājušajā gadā veiksmīgi tika aizvadītas “Uzņēmēju dienas Latgalē 2015”, kas Daugavpilī vienkopus pulcēja vairāk nekā 100 dalībnieku. Pasākuma laikā no Rēzeknes pilsētas domes LTRK saņēma uzaicinājumu 2016. gada “Uzņēmēju dienas Latgalē” rīkot Rēzeknē, ieviešot to kā gaidītu un vērienīgu pasākumu, kas pārmaiņus norisinātos abās lielākajās Latgales pilsētās – Daugavpilī un Rēzeknē.

“GORS” lielajā koncertzālē apmeklētājiem būs iespēja iepazīties ar Latgales novadu pašvaldību piedāvājumu, katram novadam raksturīgajiem produktiem, pakalpojumiem, tūrisma informāciju un uzņēmumiem. Savukārt plašajās pirmā un otrā stāva telpās ikviens varēs apskatīt Latgales reģiona un visas Latvijas jaunākos ražojumus. Pie koncertzāles būs iespēja baudīt Latgalei raksturīgos gardumus mājražotāju un amatnieku gadatirgū, kā arī apskatīt Nacionālo Bruņoto spēku tehniku.

Tāpat apmeklētājiem tiks nodrošināta iespēja iepazīties ar vairāk nekā 40 jaunākajiem automašīnu modeļiem, noskaidrot to iegādes un finansējuma iespējas, kā arī doties izmēģinājuma braucienā ar visdažādākajām automašīnām – sākot no kompaktklases līdz pat apvidus auto. Speciālisti palīdzēs izprast automašīnu tehniskos parametrus un drošas, ekonomiskas braukšanas nianses.

Līdzīgi kā pērn rīkotajās “Uzņēmēju dienās Latgalē”, arī šogad uzņēmējiem pasākuma laikā būs iespēja iegūt zināšanas Biznesa iespēju forumā, kas notiks sadarbībā ar banku un viņu piesaistītiem ekspertiem, lai diskutētu par aktualitātēm Latgales reģionā.

Interesenti aicināti pieteikties dalībai “Uzņēmēju dienās Latgalē 2016”, rakstot uz e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. vai zvanot pa tālruni 29141693.