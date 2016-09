Ja jums ir zināms kur viņas atrast, vai arī esat viņas pašas ,lūdzu rakstīt vai zvanīt raidījuma Gaidi mani volontierim Mārtiņam Ziebergam. e-meil: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tel. 29923833

Tālāk sievietes vēstule:

Es, Vera Mihailovna Zaharova, dzimusi Kārsavas novada Pudinavas pagastā meklēju savas māsas no tēva puses. Tēvs Mihails Naglis dzīvoja kaut kur starp Kārsavu un Pudinavu, kur arī iepazinās ar māti.

Pusmāsas beidzamo reizi redzēju pirms 35 gadiem. Vēlāk neesmu viņas satikusi, mēs bijām sarunājušas, ka satiksimies Vasarsvētkos pie kapiņa, kur apglabāts tēvs. Bet diemžēl es nevarēju atbraukt, un pēc šī gadījuma mūsu sakari pārtrūka.

Lūk, man ir palikusi tēva fotogrāfija, ja kāds var palīdzēt māsas meklējumos būšu pateicīga.

Un lūk mātes fotogrāfija

Ar cieņu Vera Zaharovna.