Šī gada 30. septembrī Valsts probācijas dienesta Ludzas teritoriālajā struktūrvienībā notiks Atvērto durvju diena. Interesenti tiks iepazīstināti ar Valsts probācijas dienesta lomu sabiedrības drošības veicināšanā, informē VPD Ludzas TSV vecākā referente L.Sadovska.

Šī gada lielā tēma būs brīvprātīgais darbs Valsts probācijas dienestā. Ko katrs no mums var darīt, lai veicinātu sabiedrības drošību?

Apmeklētāji tiks iepazīstināti ar brīvprātīgo līdzgaitnieku (www.probacija.lv/lidzgaitnieki) darbu, kā arī brīvprātīgo izlīguma (www.probacija.lv/izlgums) starpnieku darbu Valsts probācijas dienestā. Apmeklējuma laikā tiks demonstrēta arī filma "Nekad nepadodies dēls", par to, kā bijušie likumpārkāpēji cenšas sākt jaunu dzīvi likuma pareizajā pusē. Filmas varoņiem nākas atskārst, ka izvēle joprojām jāveic ik uz soļa, un lauzt sevi, vai padoties ir tikai divi no ceļiem.

Visus interesentus lūdzam pieteikt savu dalību pasākumā līdz 2016.gada 26.septembrim pa tālruni 65707327 vai pa e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .