Malnavas koledža uzņem līdz 30.09.2016.

1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība (stipendija-99,60 EUR) (pēc vidusskolas vai profesionālās vidusskolas)

Autotransports

Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā

Grāmatvedība

3.profesionālā kvalifikācijas līmeņa izglītība (stipendija-150 EUR) (pēc 9.klases)

Lauksaimniecība (arī Višķos)

Dārzkopība

Autotransports (autoelektriķis, automehāniķis)

Banku zinības un finanses

Lauksaimniecības tehnika (tikai Višķos)

Projekta vienošanās Nr.7.2.1.2./15/I/001 (stipendija-115 EUR)

Banku zinības un finanses

Lauksaimniecība (tikai Višķos)

Lauksaimniecības tehnika (tikai Višķos)

Dārzkopība

Autotransports

Kļavu iela 17, Malnava, Kārsavas novads, LV-5750

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; 65733274

studiju daļa 65733425