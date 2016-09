Sirsnīga pateicība Kārsavas un Ludzas novada cilvēkiem, kuri sagaidīja un pavadīja seniorus no Daugavpils pilsētas, kuri bija atbraukuši darba pieredzes apmaiņā kopējā tikšanās reizē.

2016.gada 25.augustā bija skaista un saulaina diena. 41 Daugavpils pilsētas seniors ar komfortablo autobusu devās ceļojumā uz Kārsavas un Ludzas novadiem. Šo novadu seniori ielūdza Daugavpils seniorus, jo gribēja dalīties savā darba pieredzē. Šo novadu ļaudis dzīvo pierobežā ar Krieviju un vistālāk no mūsu valsts galvaspilsētas. Viņi pārstāv vistālākos Latgales ciemus mūsu valstī. Daugavpils senioriem bija liels pārsteigums par to, ka to novadu vadītāji cienī savus seniorus un ir ļoti laba kopīga sadarbība. Kārsavas novadā mūs satika ar brokastīm. Sagaidīšanā piedalījās Kārsavas novada priekšsēdētāja Ināra Silicka, viņas vietnieks Pēteris Laganovskis, Sociālā dienesta vadītāja un mūsu kolēģe Kārsavas novada pensionāru biedrības priekšsēdētāja Zofija Ritiņa, kā arī biedrības seniori. Senioru vokālais ansamblis sniedza jauku priekšnesumu.

Sociālā dienesta vadītāja mums pastāstīja par pabalstiem un pakalpojumiem, kurus var saņemt seniori. Kārsavas seniori bija sakārtojuši rokdarbu izstādi Tautas namā. Pēc tam bija ekskursija uz katoļu veco un jauno baznīcām. Apskatījām pilsētu.

Tālāk braucām uz Malnavas pagastu. Tur mūs sagaidīja ekskursijas vadītājs Ēriks, iepazīstināja ar grāfa Šadurska muižu un muižas parku, kurā saglabājies kara laika Hitlera bunkurs. Pastāstīja par „Šmakovkas muzeju”, kurš ir populārs Latgalē.

Tālāk devāmies uz pusdienām pie Latvijas „Labākās saimnieces” Ainas Barsukovas, kura cienāja mūs ar garšīgu putru, pašdarināto vīnu, kūku un grozu pilniem āboliem. Iepazīstināja mūs ar savu maizes ceptuvi, rokdarbiem un tirdziņiem, kurus organizē savā pagalmā.

Pēc atvadīšanās no Ainas Barsukovas, mūsu ceļš tālāk turpinājās uz Ludzas novadu, kur mūs jau gaidīja Ludzas Tautas nama direktore Valentīna Razumovska, senioru biedrības „Līdzdalībai nav vecuma” priekšsēdētāja Vera Putāne ar biedrības senioriem. Sarunas risinājās pie pusdienu galdiem un pēc tam Amatnieku mājā. Amatnieku mājas vadītājs, puisis, ģērbies latgaļu tautas tērptā, mūs iepazīstināja ar darbu, kuru izpilda amatnieki Ludzā, pārsvarā seniori. Amatnieku mājā ir savākti dažādi priekšmeti un materiāli, tie ir atjaunoti un saglabāti no pašiem Latgales pirmsākumiem. Tas mūs visus ļoti pārsteidza, bet mēs guvām bagātīgu informāciju par mūsu senču dzīvi Latgalē.

Ekskursijas vadītāja iepazīstināja ar Ludzas pilsētu. Uzbraucām arī Baznīckalnā. Baznīca tika uzcelta no jauna Atmodas laikā. Pie baznīcas celšanas strādāja visi draudzes locekļi, veicot fizisko celtnieku darbu, ko personīgi vadīja Latgales diecēzes bīskaps Jānis Bulis. Šādas trīs katoļu baznīcas, kuras veltītas Dievmātes Jaunavas Marijas uzņemšanai debesīs, ir Aglonā, Ludzā un Daugavpilī. Pa taciņu no Baznīckalna mūsu seniori gida pavadībā devās uz Ludzas pilsdrupām. Tas bija ļoti interesanti. Tad devāmies uz atjaunoto Ludzas sinagogu, kurā redzējām, kā iekārtota ebreju lūgšanu zāle, kurā tiek lasīta Tora, kā arī otrajā stāvā iesārtots neliels muzejs.

Tālāk devāmies uz Ludzas atjaunoto Tautas namu. Pēc tam gide mūs aizveda uz jaunatnes kultūras centru. Šajā centrā jaunatne sadarbojas ar senioriem. Seniori šajās telpās darbojas līdz pusdienlaikam, bet pēcpusdienā darbojas jaunieši. Seniori māca jauniešiem dažādus rokdarbus. Ļoti interesanta un laba sadarbība. Telpas aprīkotas ar videotehniku, datortehniku, dažādiem darba rīkiem un materiāliem.

Mēs, Daugavpils seniori, daudz ieguvām no šī ceļojuma. Mums ir par ko padomāt un pārrunāt. Mēs esam ļoti pateicīgi Kārsavas un Ludzas novadu darbiniekiem par laipno, sirsnīgo viesmīlību un gaidīsim Kārsavas un Ludzas seniorus Daugavpilī.

Mūs seniori ir ļoti apmierināti, ka tuvāk iepazina Latgali, jo daudzi seniori šajos Latgales novados nekad nav bijuši. Viņi nevarēja iedomāties, ka šajos Latgales ciemos un pilsētās viss sakopts un visur tik daudz ziedu. Liels paldies cilvēkiem, kuri ar tik maziem resursiem uztur kārtību, veido skaistumu Latgales pierobežā ar Krieviju.

Lielu paldies gribu teikt arī Daugavpils pilsētas domei, kura sedza 43% no mūsu ceļojuma izmaksām”.